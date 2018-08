Deja que un joven autista lo ayude y los internautas ¡lo becan!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El autismo es una alteración neurológica que genera dificultades para establecer relaciones sociales, pues se modifica la capacidad de comunicación e interacción, por eso un video que muestra a un joven autista y un trabajador de un supermercado como protagonistas, se hizo viral recientemente.

Las personas afectadas tienden a aislarse y evitar el contacto visual con otros individuos, no comprenden emociones ajenas (carecen de empatía) y les es difícil adaptarse a cambios en el entorno, publica el portal web del periódico Excélsior.

También te puede interesar: Mono conduce moto e impresiona en redes

Lamentablemente, estas características provocan que en ocasiones las personas a su alrededor terminen ignorándolos.

De acuerdo con un relato contado por los padres del adolescente de nombre Jack Ryan, el 29 de julio acudieron a una tienda local a comprar la despensa y en un momento dado, Jordan Taylor, un empleado de 20 años, permitió que Jack lo ayudara a guardar leche y jugos en los refrigeradores.

"Este joven se tomó el tiempo para permitir que Jack Ryan lo ayudara durante más de 30 minutos"

“Jack Ryan estaba mirando a Jordan completar las heladeras cuando Jordan le preguntó si quería ayudarlo. La sonrisa en el rostro de Jack dijo todas las palabras que él no pudo decir. Este joven se tomó el tiempo para permitir que Jack Ryan lo ayudara durante más de 30 minutos, guiándolo mientras terminaba su tarea. Lo pudo haber ignorado, pudo haber puesto un pretexto y no permitirle acomodar los productos, pero no lo hizo. En su lugar, le dio a mi familia un momento que nunca olvidaremos”, comentó la hermana del joven autista.

Luego de que el video se viralizara y obtuviera 762 mil reproducciones, los familiares del joven decidieron crear una petición en GoFoundMe para recolectar dinero para que el empleado pudiera estudiar. La intención era recolectar 100 mil dólares, sin embargo la cifra se superó y alcanzó 118.

Increíblemente, eso no fue todo. Al conocer lo sucedido, las autoridades de la Neigbors Federal Credit Union decidieron darle a Taylor un automóvil sin ningún cargo. Moraleja: A quien hace el bien, le va bien.

Today, we surprised Jordan Taylor with a free car after he inspired the country with his kind acts toward an autistic teen at @RousesMarkets. Here is the live video of his reaction. Thank you Jordan. We’re #HereForYou! pic.twitter.com/cf1xrfNEan