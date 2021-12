“Esa es mi mamá”: reportero confunde carroza con la de Vicente Fernández

¡Vaya confusión! Un reportero que cubría el funeral de Vicente Fernández, confundió la carroza fúnebre de otra persona creyendo que en ella iba en “El Charro de Huentitán”… y todo durante una transmisión en Facebok Live.

Este bochornoso momento ocurrió a las afueras de una agencia funeraria de Guadalajara donde Jorge Muñoz, reportero de TV Azteca, transmitió en Facebook lo que el mismo llamó el “momento muy emotivo”.

Tras un primer aviso que al parecer no captó, el reportero salió detrás de la carroza.

“Estoy corriendo en esta transmisión para poder alcanzar la camioneta. Está el semáforo, lo bueno. Entonces ahí se va a tener que esperar”.

Sin embargo, cuando el contingente se detuvo, una mujer en un auto le dijo al reportero:

“Oye, ese es el cuerpo de mi mamá, no es Vicente Fernández”.

Tras esto, el reportero no tuvo más que aceptar que se equivocó:

“Qué bueno que lo dice, todos estamos confundidos. ¡Qué pena, le ofrezco una disculpa!”, respondió el reportero. “Pues no, no es Vicente Fernández, lo acaba de decir una familiar, no son los restos de Vicente Fernández. ¡Caray, qué pena, qué confusión tan terrible!”.

En descargo, el reportero también afirmó que tanto él como otros medios, se fueron “con la finta” porque mucha gente creyó que la carroza que salía de la funeraria era la de Vicente Fernández, especialmente porque en el funeral particular también se escuchaba música de mariachi.

El video fue retirado de Facebook, sin embargo fue descargado y compartido en redes sociales, donde las burlas no se hicieron esperar.

(Con información de El Universal)

