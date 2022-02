"Arreglan" escena de 'Spider-Man: No Way Home' y se ve ¡increíble!

Spider-Man: No Way Home fue tendencia durante casi todo el 2021 por la gran expectativa que se tenía sobre la cinta, los cameos y sorpresas que podría traer para los más fans de la franquicia. Una de las teorías más sonadas y que terminó por ser cierta fue la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield para dar paso al llamado "Spider-Verse" y a pesar de que su trabajo en la película fue admirable, muchos no quedaron satisfechos con la decisión de no utilizar del todo la música original de las entregas anteriores.

Desde el estreno de la cinta, muchos fans han subido sus "edits" a redes sociales, del cómo se hubieran escuchado o visto ciertas escenas -ahora icónicas- de Spider-Man: No Way Home, sin embargo, muy pocas lograron ser del agrado de todos los fanáticos.

Es aquí cuando llega el usuario de Twitter Ivan B. Parker, con una de las ediciones más limpias y sorprendentes que se han publicado entre los fans. Se trata de la escena de la llegada del Spider-Man original, Tobey Maguire, acompañado de la música compuesta por Danny Elfman a principios del los 2000.

Spider-Man: No Way Home - Tobey comes back with the original Elfman score (edit)



I made this weeks ago, but I didn't post it because I was afraid for my profile. Rn tho I'm seeing many people posting their edits of the movie, so: here's one of mines (this isn't the only one). pic.twitter.com/SrjrHAGxgh