De este modo te pueden estafar con “premios” por puntos de BBVA

Ciudad de México.- “México es el único país del mundo en el que si eres víctima de un delito la culpa es tuya”, lamenta la historiadora Úrsula Camba Ludlow, al denunciar mediante un hilo de Twitter que fue víctima de un fraude a través de su tarjeta bancaria del banco BBVA.

La doctora en historia hizo público que esta semana fue víctima de la delincuencia, que la despojó de 20 mil pesos a través de engaños y en su propia casa.

“No sabía si compartirlo con ustedes porque me da vergüenza y rabia pero quizá mi experiencia puede servirle a alguien más”, inicia el relato del problema.

Camba Ludlow contó en un hilo de Twitter que la noche de jueves 14 de enero notó un cargo no reconocido por ella, por 20 mil pesos que fue hecho el 13 de enero. En ese momento intentó denunciarlo, pero no pudo, debido a que ese tipo de reclamos son atendidos por personal del banco y en ese horario ya no había nadie disponible.

