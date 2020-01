WWIII: memes sobre la tercera guerra mundial

Redacción/SIPSE

MÉXICO.- El 2020 comenzó con problemas políticos internacionales, los cuales remecieron las redes sociales generando tendencias mundiales.

El viernes 3 de enero, militares estadounidenses bombardearon un vehículo en Bagdad asesinando al poderoso general iraní Qasem Soleimani bajo órdenes de Donald Trump.

Ante este suceso entre los países, los usuarios de de las redes sociales no dudaron en presentar los mejores memes sobre el tema.

me: me quiero morir, diosito llévame de aquí, no aguanto más mi vida.



* aparece la #WWIII *



also me: pic.twitter.com/fquxu5hjTr