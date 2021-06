Video: Estudiantes blancos lanzan tortillas contra equipo de jóvenes latinos

CORONADO, California, EE.UU. (AP) — Un distrito escolar del área de San Diego ofreció disculpas por un incidente en que lanzaron tortillas a un equipo de básquetbol de una secundaria cuyo alumnado es mayormente latino al final de un partido de campeonato.

Las tortillas fueron lanzadas a los jugadores de la secundaria Orange Glen después que perdieron un partido reñido el sábado contra un equipo conformado en su mayoría por jugadores blancos de la secundaria Coronado, reporto el periódico The San Diego Union-Tribune.

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales, al menos dos jugadores de la secundaria Coronado lanzaron tortillas.

“Los regentes del Distrito Escolar Unificado de Coronado reconocen que estos actos son atroces, degradantes e irrespetuosos”, señaló la junta escolar en una carta enviada a Orange Glen.

Los regentes dijeron que condenaban “el racismo, clasismo y el colorismo que motivó las acciones de los perpetradores”.

El superintendente de Coronado, Karl Mueller, indicó que el incidente era algo “repudiable” y promedió una “acción rápida” y rendición de cuentas.

El periódico informó que el lanzamiento de tortillas inició cuando entrenadores de ambos equipos estaban discutiendo después que Coronado ganara 60-57 en tiempo extra en su cancha.

El coach de Orange Glen, Chris Featherly, dijo que su homólogo de Coronado, JD Laaperi, realizó comentarios irrespetuosos hacía él y sus jugadores, y Featherly lo confrontó.

Laaperi comentó al Union-Tribune vía telefónica el domingo que las autoridades del distrito escolar le pidieron que no comentara al respecto, pero publicó un tuit el sábado por la noche.

“Desafortunadamente, un miembro de la comunidad llevó tortillas y las distribuyó, lo cual es inaceptable y de naturaleza racista. No apruebo este comportamiento. La preparatoria Coronado no aprueba este comportamiento y ya está tomando las medidas apropiadas”.

El Departamento de Policía de Coronado, que fue llamado para que ayudara a vaciar el gimnasio luego del encuentro, indicó que el hombre que había llevado las tortillas al juego había sido identificado y que se abrirá una investigación al respecto.

