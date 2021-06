VIDEO: ‘Dogecóin’ choca durante carrera de NASCAR y los memes estallan

ESTADOS UNIDOS.- La criptiomoneda más famosa hasta el momento, debuto en la NASCAR, con su 'Dogecar', coche de carreras con el logo de Dogecóin.

Lo más llamativo no fue su participación, si no el accidente que sufrió durante la carrera NASCAR Xfinity Series, que tuvo lugar este sábado en el circuito de Nashville Superspeedway, en Tennessee.

El vehículo, con la imagen de un canino de la raza japonesa shiba inu en su capó, conducido por el piloto estadounidense Stefan Parsons, chocó con otro auto en la vuelta 71, lo que provocó que el auto se dirigiera hacia el césped, antes de volver a la pista y estrellarse contra el muro de contención exterior.

El accidente hizo que Parsons terminara en el puesto 36, siendo el último de la prueba.

Por su parte, el creador de la criptomoneda, Billy Markus, conocido también como 'Shibetoshi Nakamoto', tuiteó. "Aunque nos estrellemos, lo haremos con estilo".

Make sure to give @StefanParsons98 our love! Even if we crash, we will do it in style 🕶 https://t.co/qxfsnDea18