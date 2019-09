FIFA 20 "ignora" el bello rostro de Héctor Herrera y utiliza foto vieja

Agencia

MÉXICO.- A mediados del año pasado, luego del Mundial Rusia 2018, Héctor Herrera se volvió viral. El entonces volante del Oporto se sometió a dos operaciones (rinoplastía y otoplastía, según comunicó su entonces club) y su apariencia cambió radicalmente.

Creo que la imagen hoy en día es importantísima, pero también considero que muchas veces se le da relevancia de más porque, al final, lo esencial es lo que llevamos dentro. Me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta", dijo en una entrevista, un par de meses después de su paso por el quirófano, indica el portal de noticias RPP en su sitio web.

Sin embargo, no todo resultó como esperaba. El juego de Playstation FIFA 2020 bien hizo caso omiso de su cambio o bien olvidó actualizar la foto. Lo cierto es que, en la nueva edición, Héctor Herrera figura con su anterior apariencia.

Actualmente, el volante de la Selección de México pertenece al Atlético de Madrid, equipo con el que no tiene continuidad. En la temporada, solo suma 54 minutos, en el partido ante las estrellas de la MLS. En La Liga, salió en banca las cuatro fechas, pero no tuvo chances.