‘Fofo' Márquez: culpable por intento de feminicidio.

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue declarado culpable por el delito de intento de feminicidio, por el caso en el que agredió a una conductora en abril del año pasado. La decisión del juez desestimó los argumentos de la defensa, que pretendía que el caso se clasificara únicamente como lesiones.

La resolución judicial fue anunciada este lunes, y con ello se fijó el 29 de enero como la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la cual se definirá cuántos años de prisión enfrentará el influencer, el monto de la multa y otra cantidad más, por reparación de daños.

El proceso penal en contra de Márquez inició luego de que en abril de 2024 fuera aprehendido en cumplimiento de una orden de captura, derivada de la denuncia presentada en su contra por agredir a Edith ‘N”.

Desde el inicio de su proceso, la estrategia legal del influencer intentó que la acusación se limitara al delito de lesiones. Sin embargo, las pruebas presentadas ante la autoridad judicial sustentaron la clasificación del ataque como tentativa de feminicidio, lo que conlleva una pena más severa.

El propio Márquez y su familia han defendido su inocencia y denunciado lo que consideran un proceso “viciado” por su popularidad en internet.

En la audiencia del 22 de enero, donde se desahogaron pruebas, “Fofo” expresó: