Galilea Montijo defiende a Yalitza Aparicio de Superholly; la influecer responde

Galilea Montijo una vez más regresa al ojo del huracán después de “defender” a Yalitza Aparicio de las supuestas “criticas” de la influencer Superholly al analizar el inglés de la actriz, sin embargo a la conductora no le resultó bien su “jugada” ya que fue atacada en redes sociales, hasta la propia “maestra de inglés” le respondió.

El pasado martes en el programa matutino de Televisa “Hoy” la conductora comenzó a “defender” a la protagonista de “Roma” y mandó un mensaje superficial a la creadora de contenido.

“Superholly, el día que tu tengas en tu cuenta la ‘lana’ de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos nena” expresó Galilea.

Seguido de esta declaración la presentadora comenzó a hablar en inglés en tono de “burla” asimismo manifestó que lo importante es darse a entender.

“A mí me entienden, yo no me pierdo” expresó la conductora de hoy.

Internautas arremeten contra Galilea Montijo

Después de esta polémica, varios internautas expresaron su apoyo la Superholly, pues aseguran que en ningún momento criticó el inglés de Yalitza, simplemente vio una nota que informaba que Aparicio hablaba perfectamente inglés y sin acento latino.

Así que los usuarios atacaron fuertemente a la conductora afirmando que semanas atrás ella pedía parar con críticas, ya que fue duramente juzgada por su aparición en el libro “Emma y las otras señoras del Narco” por haber mantenido una supuesta relación con el capo Arturo Beltrán Leyva, sin embargo ella no tiene prudencia para atacar a otra persona.

Otros señalaban que la conductora hablaba del tema sin saber, y “se dicen ser comunicadores”, exponiendo el amarillismo del espectáculo.

Que esperan de Galilea Montijo?? Una mujer que solo la conocemos por polémicas y por opinar sobre temas de los que ni siquiera tiene conocimiento, dicho y hecho, "Roma" la película 😂 https://t.co/4XkBrdRIxd — Danna Paola Worldwide #🐍 (@DannaWorldwide) January 26, 2022

En la opinión de Galilea, no se puede criticar el inglés de alguien, a menos que tengas su fortuna. No se puede pedir mucho de esta señora. https://t.co/60TSl6qiAN — (-’๏_๏’-) (@J0R6e56) January 26, 2022

Alguien dígale a Galilea Montijo que es bien fácil decir "cuando tengas lana críticas" cuando toda tu carrera fue patrocinada por los carteles del narco https://t.co/1neYf9uwbz — The Black Bear Girl 🐻 (@TheWildlifeKid) January 26, 2022

Superholly responde a Galilea Montijo

Luego de que varios seguidores etiquetaron a la actriz en el video difundido por Twitter, la influencer decidió contestar los ataques emitidos por la también actriz.

“Veo que muchos medios siguen opinando de mí respecto a mi último video de “Analizando el inglés de _____” al parecer sin siquiera haberlo visto. Aquí se los paso por si les da flojera buscarlo en YouTube” escribió en un tuit, lanzando indirecta.

Veo que muchos medios siguen opinando de mí respecto a mi último video de “Analizando el inglés de _____” al parecer sin siquiera haberlo visto.

Aquí se los paso por si les da flojera buscarlo en YouTube:https://t.co/kmC7U8OYQI — Superholly® (@superholly) January 25, 2022

Sin embargo en un segundo tuit respondió el video donde aparece Montijo atacándola.

“Como siempre digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado” añadió Superholly.

Como siempre digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado 😏 https://t.co/V3daeVu2qn — Superholly® (@superholly) January 25, 2022

Recordemos que la influecer decidió analizar el inglés de Yalitza Aparicio debido a que se encontró una nota que afirmaba que la actriz hablaba perfectamente este idioma y sin acento latino, pero para sorpresa de la creadora de contenido solo se trataba de un "clickbait".

También te puede interesar:

Galilea Montijo suplica parar ataques: Anabel Hernández sostiene postura

Yalitzia Aparicio responde a críticas de la youtuber Superholly

Galilea Montijo suplica parar ataques: Anabel Hernández sostiene postura