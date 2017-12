Detienen a menor por lanzar con fuerza a un gatito (video)

Agencia

Estados Unidos.- Luego de que un adolescente lanzara con fuerza a un pequeño gato por los aires, la Policía de la ciudad de Ontario (California), lo detuvo, ya que está acusado de abuso grave de animales. La acción fue grabada en video y se ha hecho viral en las redes sociales.

Miles de usuarios han arremetido en internet en contra del adolescente con duras críticas. El menor se ha ganado el desprecio de la red, informa el portal RT.

El Departamento de Policía de la localidad californiana recibió varios avisos durante el fin de semana, al respecto al abuso al felino y logró localizar al adolescente en la calle horas más tarde.

The Suspect in the Cat Abuse Video has been ARRESTED! He was spotted by officers today in Upland. He ran from the officers but was quickly tackled and arrested. The injured cat is at a veterinarian hospital being looked after and is in good condition. pic.twitter.com/c7oiRwgNO6