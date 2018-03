Enternece las 'redes' gatito que vende pescado en un mercado

Agencia

VIETNAM.- Un lindo gatito se ha hecho popular en Facebook y otras redes sociales, pues el felino trabaja vendiendo pescado en un mercado de Vietnam y lo hace de una forma muy peculiar.

El lindo vendedor ambulante, ha llamado la atención de los usuarios y medios de comunicación alrededor de todo el mundo. Su ternura sí que ha roto todas las fronteras, asegura el portal La República.

Let's meet the most famous cat in Vietnam atm. His name is Chó (meaning "Dog" in Vietnamese) and he's a fish vendor. He loves wearing costumes too. pic.twitter.com/r55tE4kiKc