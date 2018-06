Este gato 'Mona Lisa' te persigue con la mirada (video)

Agencia

Ciudad de México.- En las redes sociales ya se viralizó un video que muestra un cartel en el que se pide ayuda para encontrar a un gato perdido con su respectiva foto.

Colgado en una cerca de metal ondulada, la hoja adquirió el relieve de la superficie que la sostenía, lo que generó un peculiar -y aterrador- efecto óptico, informa el portal Excélsior.

Y es que al acercarse al anuncio, el usuario de YouTube Max Tiseyko se dio cuenta que el minino en cuestión seguía observándolo fijamente, no importaba el ángulo desde el que lo mirara, justo igual que la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, la cual dirige su sonrisa a los visitantes del museo Louvre sin importar el ángulo.

En tan sólo dos días el clip ha alcanzado 897 mil 44 reproducciones y cientos de comentarios. "¿Encontraron al gato?", se interesó uno de los usuarios. "El gato los encontró a ellos", sostuvo otro.

A juzgar por el número de teléfono indicado en el anuncio, escrito en ruso, el dueño de la mascota es cliente del operador Kyivstar, así que se puede suponer que el video fue grabado en Ucrania.

Gato da cariño a su amo por comida

Aunque los gatos no son tan cariñosos como los perros, hay algunos que rompen la regla, pero por una única razón: comida.

Hace unos días apareció un video en YouTube que muestra cómo un gato intenta ser lo más cariñoso posible con su dueño. Lo acaricia, lo besa y hasta le da lenguetazos.

"Otra vez comienza el amor, pero este amor, creo, no es por mí", argumenta el hombre. Efectivamente, las muestras de cariño no son de 'a gratis' pues el minino busca conseguir un trozo de la comida que se encuentra en el plato de su amo. No se sabe si logró su cometido.