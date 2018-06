'Gato musculoso' sorprende a los usuarios de Twitter

Agencia

Ciudad de México.- Los animales no dejan de sorprendernos, seguido suelen robarse la atención de las redes sociales, y en esta ocasión fue el turno de Buff Cat (Gato Musculoso), quien fue encontrado en las calles de Montreal, Canadá, por una persona aficionada a los gatos que no dudó en fotografiarlo.

Tras el encuentro, la misma persona decidió crear una cuenta de Twitter dedicada al curioso felino, que hasta el momento tiene cerca de 20 mil seguidores, informa el portal Milenio.com.

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ

Luego de que las imágenes del gato comenzaran a circular por internet, algunos usuarios decidieron inmortalizarlo con varios memes.

WHO DID THIS pic.twitter.com/0qQ8TtbgkN

jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d

Sin embargo, alguna personas creen que el gato puede tener problemas de salud, mientras que otros creen que se trata de un problema genético que ocasiona que algunos felinos desarrollen el doble de masa muscular.

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id