Mujer se defiende de 'taxista acosador' y se vuelve viral (video)

MÉXICO.- Lamentablemente el acoso es algo que mujeres y hombres sufren cada día, incluso aunque no ocurra en persona, muchas veces se puede experimentar a través de las redes sociales y es igual de humillante.

Si eres mujer imagínate esta situación: Vas caminando sola en la calle utilizando un vestido cuando a tu lado pasa un grupo de hombres que descaradamente te observa de arriba abajo.

Muchas cosas podrían pasar, desde incómodos pirópos, bloquearte el paso para tener interacción con ellos o una manoseada por debajo de tu ropa.

Este terror es totalmente racional si nos ponemos a pensar en el número de mujeres desaparecidas a últimas fechas. Las cuales en muchas ocasiones conocen a su agresor en la calle o Internet.

Afortunadamente, muchas féminas se están armando de valor para enfrentar a sus agresores pese al 'qué dirán'.

En un video dado a conocer recientemente grabado en Argentina, se puede observar a una ciclista encarando a un taxista por haberla acosado durante su recorrido

"No me voy a mover, esto es para que aprendas a que a las mujeres vos no tenés el derecho de decirles nada".

De acuerdo con el medio local La Gaceta, los hechos ocurrieron en Tucumán, una provincia al norte, cuando la joven viajaba en bici.

A pesar de la confrontación, el chófer insiste en que no dijo nada y le pide que por favor se mueva para poder retirarse.

Si me has dicho, te estás haciendo el boludo, yo he pasado y me has dicho de cosas. ¿Qué has dicho? Repetí lo que me has dicho", responde la fémina.

Al final y bastante apenado el hombre decide ponerle fin a la discusión aceptando su error.

Yo te pido mil disculpas, sólo te dije: Tené cuidado, preciosa".

En entrevista para La Gaceta, la joven, que prefirió mantenerse anónima, se quejó del acoso callejero. Estoy harta de que esto sea moneda corriente. Yo le contesté que es un acosador, porque eso es lo que es", manifestó.

En pocos días el video publicado en YouTube ha sido visto 309 mil 252 veces.

Si no lo has visto, aquí te lo dejamos: