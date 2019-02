Captan extraños caimanes naranjas en EU (video)

Agencia

CAROLINA DEL SUR.- El avistamiento de dos caimanes naranjas llamó la atención de una comunidad de Carolina del Sur (EE.UU.).

Los reptiles fueron avistados esta semana por residentes de la zona mientras los animales tomaban el sol cerca de un estanque en la ciudad de Bluffton. Según uno de los testigos, los ejemplares medían entre 1,2 y 1,5 metros de longitud.

Según el Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, la inusual coloración puede ser resultado del óxido en los drenajes que suelen frecuentar estos animales. "Es probable que los caimanes hibernen en algún lugar cerca del óxido, como cerca de una vieja tubería de drenaje. Es como si metieras la mano en un cubo de agua oxidada donde el metal ha estado asentado por un tiempo", explica David Lucas, portavoz del organismo.

Did you see our segment on the orange alligator roaming around Bluffton?! I’ll be sure to stay away from whatever self-tanner this guy is using 🙅🏼‍♀️ pic.twitter.com/Se3InfeEpo