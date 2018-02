Agencia

MÉXICO.- Mishelle Herrera pidió disculpas a través de un video de YouTube, luego de que el pasado miércoles se lanzó contra los motociclistas e incluso aseguró que “si algún día atropello a alguien, va a ser un motociclista”, indica el portal de noticias Excélsior en su portal web.

En un video que tituló “perdón motociclistas”, la hija de Miguel ‘El Piojo’ Herrera ofreció disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por sus declaraciones.

El video de hoy es diferente, es un video de disculpas, de perdón. Perdón a la gente que se sintió ofendida por el video que salió el día de ayer, perdón a los motociclistas que son los principales ofendidos”, indicó.

Tras asegurar que sus palabras se malinterpretaron, la joven señaló que tiene amigos y conocidos motociclistas, sin embargo no dejó de considerar el medio de transporte como “peligroso”.

No tengo mucho que decir. Me arrepiento, me arrepiento de corazón, creo que por eso hoy estoy grabando esto. Quiero decirles que si me siento mal, por la imagen que puedan tener de mí, les pido perdón, les pido perdón de corazón

Pero, no puedo hacer nada, no puedo regresar el tiempo. No puedo borrar las palabras, las palabras ya están dichas y la manera en que fueron interpretadas, porque no fue la manera en la que las quise decir. Pero así es esto”, aseguró.

En el primer video publicado el pasado miércoles a través de Instagram, Mishelle Herrera expresó que ‘odia’ a los motociclistas luego de que compartió que uno de ellos golpeó el espejo lateral de su camioneta porque no lo dejó pasar.