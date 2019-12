Hombre cachetea a una policía

Agencia

ARGENTINA.- Una policía vivió un acto de abuso a la autoridad, luego de que un hombre le de una cachetada, en la ciudad de San Nicolas, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

La oficial llegó al lugar junto con otro compañero luego de que sucediera un accidente de tránsito entre un Audi y una motocicleta Honda.

Los dos agentes estaban hablando con los implicados cuando el conductor de la moto le dio una bofetada a la agente policial y la la acuso de ser una maleducada.

El agresor fue arrestado por otro policía que llegó al lugar y se le presentaron cargos de lesiones culposas y resistencia a la autoridad.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, condenó en un tuit el acto machista, que calificó de "cobarde", y expresó su apoyo a la oficial, anunciando que se reuniría con ella.

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG