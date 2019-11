Niña de 10 años le pide a Santa Claus 10 mil dólares y unas zapatillas Gucci

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La mente de un niño de 10 años suele muy ocurrente ya que absorbe todo lo que se pone por delante y sueña con cualquier cosa en la vida sin pensarlo.

La lista de regalos a Santa Claus son muy populares en la época navideña, el problema es que los niños muchas veces suelen sorprender con los regalos que ponen en la lista.

Un usuario de Twitter compartió en su cuenta la carta que su hija le escribió a Santa, donde se puede ver que la niña pidió 4.000 dólares en efectivo, unas zapatillas de Gucci, una nueva computadora, un iPhone 11 o los AirPods para estos aparatos, entre otras cosas bastante costosas.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda