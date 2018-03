Escalera eléctrica 'devora' a un hombre en Estambul (video)

Agencia

ESTAMBUL.- Un hombre tuvo el susto de su vida cuando fue "devorado" por una escalera eléctrica al pretender bajar de ella.

Como se observa en un video difundido en las redes sociales, la escalera se encontraba sin funcionar por lo que las personas bajaban de manera manual, cuando inesperadamente se movió, "tragando" literalmente al hombre, informa el portal El Debate.

Las imágenes de este hecho se han vuelto virales, y el susto no fue solamente para este hombre, sino para todos los usuarios que se movieron inesperadamente.

El momento de esta situación quedó capturado por una cámara de seguridad. En el movimiento de las escaleras, se abrió un boquete sobre la escalera, en el cual cayó el sujeto. Tras el percance, algunos se acercaron para ver que sucedió con la víctima.

A pesar de lo aparatoso del incidente, según SPD noticias, el hombre solo presentó algunas heridas leves y fue rescatado después de hora y media de arduas labores.

Un video protagonizado por un joven británico vestido con ropa de fútbol, que se desliza accidentalmente por la rampa de las escaleras mecánicas de una estación del metro de Londres, se volvió viral.

El protagonista del video se llama Freddie Andrews, de 22 años de edad. En las imágenes se ve cómo salta entre las dos escaleras mecánicas y empieza a alcanzar una gran velocidad en su bajada, pero impacta con sus partes privadas contra un botón de parada de emergencia que hay en medio de la rampa, y sigue deslizándose hasta volver a chocar y caer por completo de la escalera.

Top night last night, but this has to be the highlight 😂😂😂 pic.twitter.com/yMqDvOoVML