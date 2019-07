Mascota extraviada halla a su dueño 9 años después

Agencia

Reino Unido.- Un hombre de Gales (Reino Unido) se reencontró con su perro después de nueve años de su desaparición, informó RT.

Rob Smith contó que había perdido a su mascota, un labrador negro llamado Buster, en julio de 2010, cuando este era un cachorro. El can desapareció del jardín de su madre sin dejar rastro. Smith aseguró que buscó por semanas e involucró a más de la mitad de su comunidad para encontrar al perro. Pero no tuvo éxito, por lo que creyó que había sido robado y no lo volvería a ver.

Sin embargo, el pasado 29 de junio recibió una llamada de una clínica veterinaria a 16 kilómetros de su casa. Un residente había encontrado a la mascota y la había llevado a la clínica, donde fue identificado gracias a su microchip.

El hombre dijo que tan pronto como llegó el can se avalanzó sobre él y comenzó a lamerlo. "Me eché a llorar. Fue el mayor 'shock' de mi vida", aseguró Smith, de 39 años. "Después de todo este tiempo, nunca pensé que lo volvería a ver", agrega.

Smith señala que después de la pérdida de Buster consiguió otro perro similar, Bruno, y asegura que sus dos amigos de cuatro patas "ya son mejores amigos".

El dueño de los perros también relató que conoció a su compañera Samantha, con la que tiene dos hijas, durante la búsqueda de su mascota. "Nunca hubiera tenido nada de eso si no hubiera sido por perder a Buster", añade.