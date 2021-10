Hombre salta de un noveno piso para suicidarse y sobrevive

Hombre sobrevive después de caer de un noveno piso, lo hechos ocurrieron en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando el sujeto de un noveno piso cayó sobre un BMW.

Testigos del lugar comentaron como escucharon un fuerte estruendo como si se tratara de una explosión pero la sorpresa fue otra al encontrar al hombre estrella en el parabrisas del auto, la escena era impactante como salida de una película.

El lugar del accidente fue en el 26 del Journal Square en Nueva Jersey el miércoles por la mañana.

"Escuché un gran boom y al principio no pensé que fuera una persona", dijo Christina Smith, de 21 años. "La ventana trasera del coche se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido". El hombre portaba un abrigo que pudo ayudarlo a protegerlo de otras heridas.

Oficiales confirmaron que el hombre salto del piso 9, una llamada al 911 por parte de una joven para pedir una ambulancia el hombre se encontraba en el suelo gritando de dolor, en un video compartido por las redes sociales se puede ver al hombre con vida gritando de dolor.

El hombre se encontraba consciente por lo que personas se acercaron para brindar ayuda pero el hombre les pidió que se alejaran, "Déjame en paz. Quiero morir", mencionó el New York Post.

El hombre fue trasladado a un hospital de la ciudad su estado es grave debido a la caída e impacto, la portavoz de Nueva Jersey.

I cannot believe I witnessed this man fall from a building and land on top of a car😵‍💫 still traumatized! Praying for him & YES I CALLED THE COPS BEFORE RECORDING pic.twitter.com/cFKrqCIO2m