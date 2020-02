Se incendia su casa y control de Xbox One, sobrevive

Cancún.- Recientemente el Xbox de un jugador se puso a prueba en un desafortunado incidente donde su casa se incendió, pero al explorar su hogar se encontró que el control para Xbox One, sobrevivió.

Killershoe125, un usuario de Reddit compartió su historia en el apartado de subreddit de Xbox One. En ella mostró una fotografía de la tragedia donde se ve una pantalla destruida y varios muebles incendiados. A pesar de la catástrofe se presenta triunfante el control de Xbox One, el cual tenía pocos daños.

Pero, ¿qué hay de la consola? Si bien no se muestra en la foto, Killershoe125 menciona que su Xbox One sigue con vida, aunque quedó empapado; imaginamos que por las acciones de los bomberos. Dicho esto, desconocemos en qué condiciones se encuentra y si realmente aguanta una sesión de juego.

Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que esto no quiere decir que el Xbox One y sus mandos estén certificados para aguantar el fuego. Es un misterio cuáles fueron las condiciones del incendio en el hogar de Killershoe125 que permitieron que el mando sobreviviera. Con esto queremos decir que bajo ninguna condición debes prender fuego a tu consola o a tu control. Hacerlo es peligroso y seguramente dejará a tu consola inoperable. De esta manera, ve esto como una anécdota y no una señal de que tu Xbox One puede ser utilizado como fogata y seguir funcionando.