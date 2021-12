J Balvin termina el año con nueva polémica por ser nombrado “Afro-latino del año”

El 2021 ha sido un año difícil para el cantante colombiano, quien llegó a enfrentarse con compañeros de la industria musical. A unos días de finalizar el año, J Balvin nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de recibir el premio “Afro-latino del año” según la African Entertainment Awards USA (AEAUSA).

Usuarios en redes sociales se han manifestado en contra de la premiación porque el colombiano no es un artista afrodescendiente. Además, recientemente fue criticado por su videoclip "Perra" junto a Tokischa, donde aparecía llevando a dos mujeres afro con correas, por reproducir actitudes misóginas y racistas.

Ante la polémica desatada, el presidente de AEAUSA, Dominic Tamin, comentó que la premiación no está relacionada con la raza o color de piel, por el contrario, tiene que ver con la contribución que hace un artista dentro de la cultura africana.

“Sí, puedes ser blanco y latino y estar nominado, y también puedes ser negro y latino y estar nominado, así como tenemos africanos y blancos. No se nominan artistas por su color, se nominan artistas por su contribución a la sociedad y al afrobeat (...) gracias por entender nuestra posición”, afrimó Tamin en el video difundido en Instagram.

Además de lo explicado por Dominic, se detalló que esta categoría es nueva en la premiación, con el objetivo de darle cabida a los artistas latinoamericanos, especialmente, porque han sido varios los que han decidido incursionar en el afrobeat.

“El ganador de esta categoría (J Balvin) lo ha demostrado y se merece este premio basado en los votos de los fans”, concluyó.

Este lunes 27 de diciembre, en medio de las críticas el interprete de “Sigo Extrañándote” decidió borrar la publicación que había hecho en agradecimiento a la premiación para compartir el video hecho por la organización acompañado del siguiente mensaje: “No soy afrolatino pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”.

@JBALVIN celebrating getting an award as a Afro Latino artist, when he's as WHITE Latino as they come🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ 2021 is clearly not done yet with it's locuras! @AEA_USA is a damn disgrace. pic.twitter.com/gzP25C8thW

Even if they change the name this doesn’t make any sense how jbalvin is contributing to the Afro-beat or African culture if not a long time ago he was called out for making a whole video denigrating black women and grazing them on the floor as if they were an animal https://t.co/4e9KwNaVg4