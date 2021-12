Jennifer Lawrence se drogó para filmar una de las escenas de “Don’t Look Up”

El guionista de la película “Don’t Look Up” (No mires arriba) Adam McKay, reveló que la actriz, Jennifer Lawrence pidió permiso para drogarse y así poder filmar la escena en donde su personaje también lo estaba.

A través de una entrevista para Yahoo Movies, McKay dijo que el filme cuenta con una escena de 16 minutos de total improvisación, asimismo confesó que Lawrence se encontraba bajo los efectos de la marihuana.

El guionista narró que la protagonista de los juegos del Hambre, le pidió permiso para fumar un “porro” de marihuana en una de las escenas, ya que su personaje mencionaba estar “drogado”, tras esta solicitud, el también director dio “luz verde” para que pudiera fumar.

En esta secuencia, la futura madre realiza un monologo de varios minutos, y según con lo relatado por la actriz se convirtió en el centro de burlas en el set de rodaje “todo el mundo se metía conmigo (durante la escena) supongo porque estaba drogada. Era fácil hacerme enojar” confesó Jennifer.

Lawrence confesó que en este filme recibió un 20% menos que DiCaprio, a pesar de que ella es la que aparece como protagonista principal en los créditos del proyecto.

De acuerdo con la versión de la actriz, ella solo recibió un pago de 25 millones de dólares, mientras que Leonardo había ganado 30 millones de dólares, pero esto no parece molestar a la ganadora del Óscar, ya que justificó que su el protagonista de “Titanic” es una celebridad que aporta más a la taquilla que ella.

“Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo” aseguró Lawrence.

Jennifer Lawrence: She punched me



Meryl Streep : i wouldn't now she's pregnant



Jen: She punched me that's how i got pregnant



🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/UINfznVaXy