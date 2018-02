Tras muerte de su esposa, la vida le da a una mujer idéntica (Fotos)

Agencia

LONDRES.- Jake Coates enviudó y a los meses se enamoró de mujer idéntica a su difunta esposa.

De acuerdo con Vanguardia MX, Jake Coates volvió a encontrar el amor meses después de la muerte de su esposa. El parecido entre ambas mujeres es “espeluznante” para muchos.

Un viudo cuya historia emocionó al mundo cuando su pareja de toda la vida falleció de cáncer a menos de un año después de casarse, confesó que se enamoró nuevamente a ocho meses del fatal desenlace, informa Daily Mail.

También te puede interesar: Le ponen la playera del América y su reacción se hace viral

Jake Coates, de 32 años, conoció a Emmy Collet cuando ambos tenían 11 años e inmediatamente se enamoraron. A los 13 años él la llamaba “mi pequeña langosta”. Al cumplir 16 años, los jóvenes se confesaron su amor y entablaron un noviazgo.

En 2015 luego de unas vacaciones en Filipinas, Emmy se enteró de que tenía cáncer de tiroides. Con síntomas que incluían fatiga, diarrea y ganglios linfáticos inflamados, le diagnosticaron un raro tipo de cáncer. Según le informaron en el Hospital Royal Madsen, de haberse enterado antes de su enfermedad podría haberse recuperado por completo.

La mayoría de los usuarios opina que el parecido es “espeluznante” y que ambas parecen “calcadas”. (Contexto/ Internet)

Coates volvió de inmediato al Reino Unido y unas semanas después le propuso matrimonio; en septiembre de 2016 finalmente se casaron. Antes de irse de vacaciones, meses más tarde, los médicos le informaron a Collet que la enfermedad se había diseminado por los pulmones, hígado, huesos y la columna vertebral. En ese momento entendió que no iba a ser posible tener hijos.

Luego de la muerte de Collet, en junio de 2017, Coates anunció sus planes de correr diez maratones para recaudar fondos en memoria de su difunta esposa y su intención de alquilar un vientre para tener el hijo con el que ella soñaba, usando embriones congelados.

No obstante, en su última publicación en Instagram, el viudo anunció al mundo que se enamoró de Jenna Shelby, una cordinadora de eventos que lo está acompañando en Islandia para su próxima maratón.

La foto de Shelby en su cuenta de Instagram revela un dato sorprendente: la nueva novia es idéntica a Emmy, su difunta esposa. Y el hecho de que en esa publicación la llame “mi precioso pequeño panquecito”, despertó muy diversas reacciones. La mayoría de los usuarios opina que el parecido es “espeluznante” y que ambas parecen “calcadas”.

Jake Coates, de 32 años, conoció a Emmy Collet cuando ambos tenían 11 años e inmediatamente se enamoraron. (Contexto/ Internet)

"No sólo me faltan las palabras por la insensibilidad de esto", escribió Sophie Collett, "sino que también estoy intentando mantener algo de dignidad para Emmy, para nosotros como su familia y amigos, y para todos aquellos cuyas vidas tocó. Por favor, no comenten de nuevo sobre lo que Emmy querría o no, porque puedo asegurarles que esto le rompería el corazón y la dejaría tan devastada como a muchos de nosotros".

"Esta publicación y la forma en lo que se ha hecho todo esto es lo opuesto a lo que ella representaba y la forma en que escogió vivir su vida siendo amable con los demás y desinteresada", agregó.