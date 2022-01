Redes sociales tunden a Kunno tras declararse pansexual

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 31 (EL UNIVERSAL).- El tiktoker Kunno tuvo que disculparse luego de que fue duramente criticado por bromear con su sexualidad.

El pasado 28 de diciembre el influencer hizo una publicación en sus redes sociales donde confesaba tener una nueva orientación: pansexual, que es una atracción romántica, sentimental o sexual hacia otras personas independientemente de su sexo.

"Así es la vida, venimos a amar, disfrutar y también a divertirnos ¡Feliz día de los inocentes!",

dijo al final de la confesión, aclarando que se trataba de una broma, por la celebración del Día de los Santos Inocentes.

Sin embargo, a través de los comentarios muchos seguidores consideraron que la orientación sexual no debería ser un tema de broma y que su broma puede ser ofensiva para personas de la comunidad LBGT+ y otras personas que realmente se han declarado pansexuales.

Estas son algunas celebridades que se han declarado pansexuales:

Miley Cyrus

En 2015 la cantante confesó en una entrevista para la revista Elle, que llevaba años identifficándose como esta orientación sexual. "Soy muy abierta al respecto: soy pansexual. Pero no tengo una relación", dijo Cyrus.

"Tengo 22 años, tengo citas, pero cambió de estilo cada dos semanas, por no hablar de con quién estoy", agregó.

Bella Thorne

La actriz que interpreta a Cece Jones en la serie "Shake It Up" dijo en 2016 que era bisexual, pero para 2019 declaró a "Good Morning America" que a partir de entonces descubrió que su identidad concreta como pansexual.

"No tiene por qué ser una chica, o un chico, o... ya sabes, un él, una ella, un esto o aquello. Literalmente, te gusta la personalidad, como si te gustara un ser", detalló.

JoJo Siwa

Tras revelar que tiene novia, la cantante y youtuber estadounidense Jojo Siwa dijo a los 17 años que se identificaba como pansexual y confesó que fue difícil para ells afrontarlo por la crítica de parte de los padres de sus fans, muchos de los cuales son niños-

"No sé, bisexual, pansexual, queer, lesbiana, gay, heterosexual. Siempre digo gay porque lo cubre, o queer porque creo que la palabra es genial. Técnicamente diría que soy pansexual, porque así he sisdo siempre. Mi persona es mi persona".

Gigi Gorgeous

A través de un video la estrella de youtube agradeció a su pareja Nats Getty por ayudarle a descubrir su identidad. Getty se declaró transgernero y no binario meses antes. "A lo largo de los años, me di cuenta de que no me enamoraba de Nats por su género", explicó Gorgeous.

"Me enamoré de la persona que es. Solo quiero que todos sepan que soy pansexual”, agregó.

Cara Delevigne

"No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo", explicó la famosa modelo y actriz de 27 años a la revista estadounidense Variety, en 2020 cuando con su imagen fue portada.

Demi Lovato

Durante una entrevista que se transmitió en "The Joe Rogan Experience" (podcast) la cantante que fue estrella infantil habló sobre sus preferencias y cómo aprendió a aceptarse respecto a su sexualidad más allá de lo convencional.

"Soy tan fluida ahora, y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba muy dentro del clóset", señaló Lovato.

