La Marina admite con evidencias la existencia de los OVNIS (Videos)

MÉXICO.- OVNI es el acrónimo de “objeto volador no identificado”, un término que popularmente se utiliza para todos aquellos fenómenos o avistamientos aéreos que no pueden determinarse ni explicarse.

Durante décadas, el estudio del fenómeno OVNI se ha catalogado de absurdo y siempre se le relaciona con la existencia de extraterrestres, aún cuando por definición el término no está ligado a ellos.

Pero ahora, la Marina de Estados Unidos por primera vez en su historia aceptó la existencia de objetos no identificados en un video captado por jets de la Armada de dicho país. Además, utilizó un nuevo término para referirse a ellos: fenómeno aéreo no identificado, indica el portal de noticias Unocero.

Ojo, esto no quiere decir que la Marina esté aceptando la existencia de extraterrestres; solo es el reconocimiento oficial del fenómeno OVNI bajo otro término.

Este hecho histórico es el desenlace de una historia que inició en 2017, cuando la Academia de Artes y Ciencias To the Stars, fundada por el ex integrante de Blink-182 Tom DeLonge -quien después de salir de la agrupación se ha dedicado a la demostración de vida extraterrestre-, hizo públicos unos videos que luego fueron recuperados por el New York Times para un artículo.

Fueron tomados en 2004 y 2017 a bordo de jets de la Marina estadunidense, contienen imágenes supuestamente desclasificadas por el Pentágono y en ellos se aprecian objetos voladores que desafían cualquier explicación lógica. Mira:

Ahora, en entrevista con Motherboard, el vocero de la Marina Joseph Gradisher se pronunció al respecto, oficializando el concepto de OVNI, pero mencionando otro término.

“La Marina considera que los fenómenos contenidos y retratados en esos videos son no identificados”, fueron sus palabras.

Para los aficionados de los fenómenos sobre naturales, se trata de un gran avance, considerando que el pronunciamiento oficial ante videos de OVNIS siempre había sido que se trataba de globos o drones.

Gracias, Tom DeLonge. Quizá ya no estés en Blink-182, pero tu dedicación a los extraterrestres ya tiene una consecuencia histórica.