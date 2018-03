Al estilo Hogwarts: Lechuza arma un 'show' en una boda

Agencia

GRAN BRETAÑA.- Una lechuza 'contratada' para portar los anillos en una boda celebrada en la localidad británica de Peckforton, el pasado 17 de marzo, eclipsó a los novios por el gesto de un invitado, informa The Guardian al publicar el video y fotos del evento.

Todo parecía ir bien, cuando la ave entrenada para llevar los anillos y cuyos 'servicios' habían sido contratados, voló hacia el padrino y se colocó en su brazo. Pero luego despegó y se dirigió a uno de los invitados ubicado en la primera fila, el segundo padrino, cuando este hizo un gesto con el brazo, informa el portal RT Noticias.

El individuo, que no se esperaba la reacción instintiva del ave, cayó al suelo del susto, acompañado por las carcajadas de los presentes.

Después de eso, la boda continuó, y la lechuza se posó sobre la mesa utilizada para firmar el registro de la boda, sin más contratiempos.

La novia, lejos de estar enfadada, aseguró que "fue un día increíble para los dos, y nos ha dejado grandes recuerdos que nunca olvidaremos".

Por su parte, la fotógrafa que captó el momento, escribió en su cuenta de Twitter: "Definitivamente ha sido un torbellino hoy. ¿Mucha gente sugiere la boda de Harry Potter (Hogwarts)? ¿Qué te parece @jk_rowling?", arrobando a la escritora de la saga mágica.

Definitely been a whirlwind today. Lots of people suggesting Harry Potter (Hogwarts) wedding ? What do you think @jk_rowling ? pic.twitter.com/t9eJX0tfTW