Reaparece en redes 'El hijo del sol y de la luna'

CIUDAD VICTORIA.- Después de una semana que 'El hijo del sol y de la luna' circuló en sentido contrario por las calles de Ciudad Victoria y fuera detenido por las autoridades, momento en el que 'iluminó' a los usuarios de redes sociales con sus palabras, el joven volvió a aparecer en un video ahora para disculparse por sus acciones.

En cuestión de horas se volvió viral en Facebook y las demás redes sociales, tanto así que hasta le hicieron una canción con fragmentos de las palabras que lo hicieron tendencia en internet. Sin embargo, ahora parece estar arrepentido de lo sucedido y subió un video para confesarse, publicó el portal La República.

"Hola, buenas. Los saludo, yo soy Milton Stanley, también me conocen como 'el hijo del sol y de la luna'. Y pues, yo sé que en este momento soy viral y la verdad no me molesta que hayan chiste ni nada de eso, pero lo que sí me molesta es que estén a esta expectativa de que alguien la cague para hacer chistes acerca de eso, burlarse de eso, sin ver el trasfondo", dijo Milton en su video de Facebook.

En la continuación de su video de arrepentimiento, le pidió disculpas a su familia y amigos, pues estaba en una crisis y necesitaba apoyo, pero su soberbia no le permitió buscar ayuda. Asimismo, usó Facebook para señalar hacerse cargo de todos los daños.

"Yo soy un artista, eso es lo que soy, y me disculpo por mi comportamiento tan irresponsable, por haber afectado a sus amigos y familiares de esa manera", dijo el personaje del viral de Facebook para luego prometer que no volverá a suceder algo así.

Recordemos que el 7 de marzo Milton Stanley protagonizó todo un escándalo en las calles de México tras provocar un accidente vehicular en las avenidas de La Victoria. Donde en un momento señaló consumir marihuana "todo el día", por lo que muchos especulan que esta sería la razón por su peculiar actitud.

Luego de que se hiciera viral el video de Milton, varios memes sobre sus palabras se publicaron en redes sociales, incluso se hizo una piñata con su rostro y un remix musical. Aquí te presentamos algunos de ellos:

