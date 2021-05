Lloro todos los días: niña palestina conmueve con su testimonio sobre los ataques (VIDEO)

Nadine Abdel-Taif sueña con ser doctora y ayudar a los suyos. En medio de los ataques de las fuerzas israelíes contra Gaza, la niña palestina de 10 años expresó su desesperación y el video se volvió viral.

El video fue publicado en redes sociales, sitio donde ha conmovido a varios internautas que se han topado con el material audiovisual.

"Vean todo esto. No puedo hacer nada. ¿Qué esperan que haga? ¿Arreglarlo? Sólo tengo 10 años. Ya no puedo lidiar con eso", afirma en inglés.

"Sólo quiero ser doctora, o lo que sea, para ayudar a mi gente, pero no puedo. Sólo soy una niña", repite. Sobre el ataque, dijo: "Me asusté, pero no mucho. Haría lo que fuera por mi pueblo, pero no sé qué hacer. Sólo tengo 10 años".

Luego, añade: "Cuando veo esto, lloro todos los días. Me pregunto a mi misma, ¿Por qué nos merecemos esto? Mi familia dice que nos odian [los israelíes] No nos quieren por ser musulmanes. No es justo".