Lo hice con gusto, no para quedar bien: Natanael Cano regala dinero en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la entrega de billetes de 500 pesos a seguidores y personas necesitadas, Natanael Cano, cantante de corridos tumbados inició actividades filantrópicas en Sonora.

A través de su cuenta de Instagram el joven artista de 20 años de edad, originario de Hermosillo, publicó fotografías del dinero que repartió en la capital del estado.

"Ojalá este dinero ayude… Mañana entregamos, sin contar que siempre ayudo a primos a mis hermanos y a todo mi alrededor, esta es la primera vez que no va para mi familia personal", externó.

La entrega de dinero por parte del cantante provocó en redes sociales una gran cantidad de comentarios, unos a favor, otros en contra. La mayoría con expresiones de empatía por la inusual obra de caridad.

"Todo salió perfecto, lo hice con gusto no para quedar bien", comentó.

Confió en que el dinero entregado se va a utilizar para la compra de alimentos; a unas personas les dio 500, mil, 2 mil, hasta 4 mil, según dijo.

“Nosotros no tenemos malas intenciones con esto, somos buenas personas, hacemos las cosas como deben de ser, siempre rectas. Esto se hizo porque se tenía que hacer”, agregó.

El creador de corridos tumbados contestó a las críticas que le hicieron por publicar el video en sus redes.