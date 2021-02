Locutor lanza comentarios racistas contra BTS y redes sociales estallan

MÉXICO.- Ya es costumbre ver a la banda surcoreana BTS entre las principales tendencias en internet en todo el mundo. Sus fans son muy dedicados para mantener en boca de todos al grupo que ha traspasado barreras con gran éxito. Sin embargo, esta ocasión el motivo de la tendencia es el racismo.

El locutor de radio Matthias Matuschik, quien trabaja para la estación de radio Bayern 3, de Baviera (Alemania) hizo comentarios racistas hacia los integrantes del grupo. La conversación surgió como crítica al cover de "Fix You", originalmente de Coldplay, que BTS presentó en su MTV Unplugged.

Matuschik describió a la banda como un "virus horrible" y aseguró que espera que pronto se encuentre una vacuna para combatirlos, haciendo referencia a la actual pandemia de COVID-19 que tuvo origen en Wuhan, China.

El conductor agregó que era una "blasfemia" lo que había hecho BTS con el cover de "Fix You". Tras decir sus polémicos comentarios, Matuschik justificó que no era una persona xenofóbica y pidió que no se le acusara de esto porque maneja un auto hecho en Corea del Sur y que es el "más genial de todos".

Pese a la indignación mundial, de acuerdo con el medio alemán Deutsche Welle, la estación de radio Bayern 3 defendió a Matuschik. Un representante del medio dijo que aunque el locutor sí se excedió en sus comentarios, aseguró que no era su intención lastimar los sentimientos de nadie y argumentaron que ese es el tono del programa.

"En este caso, él rebasó la línea con su elección de palabras al tratar de exponer su opinión en un tono exageradamente irónico", comunicó la estación de radio.

Los admiradores de BTS han compartido publicaciones en Twitter bajo hashtags como #Bayern3_racism, #MatuschikOUT y #ElRacismoNoEsUnaOpinión; así como mensajes que los integrantes del grupo musical han hecho a lo largo de su carrera con respecto al racismo.

Artistas como Lauv, Halsey y MAX, personas que conocen a los chicos han hecho ya comentarios acerca de lo sucedido y han mostrado su apoyo y empatía, esperemos más gente tome conciencia y no se lo tomen a la ligera. #Bayern3_racism #MatuschikOUT #Bayern3_Rassismus pic.twitter.com/oAlJRMLaSR — Lala💢⁷ᴮᴱ (@Yoongillauren) February 27, 2021

Esta lucha no es solo por los chicos, también es por la comunidad asiática que están siendo víctimas de estas "opiniones", "bromas" o hasta agresiones físicas



We are against racism

RACISM IS NOT AN OPINION#Bayern3_racism #MatuschikOUT#Bayern3_Rassismuspic.twitter.com/gjUqjmrf9z — ᴮᴱ 𝓜𝓲𝓷 𝓗𝓸𝓹𝓮 ❤⁷ (@tgk_meow) February 27, 2021

"Aceptaremos humildemente las críticas y los juicios pero no nos quedaremos callados ante lo irracional de la sociedad"

-Kim Namjoon#WeLoveYouBTS



RACISM IS NOT AN OPINION

EL RACISMO NO ES UNA OPINIÓN#RacismIsNotAnOpinion #Bayern3Racist pic.twitter.com/48QJIMOGQQ — mimi. (@mirevnte) February 26, 2021

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 el racismo hacia personas asiáticas o descendientes de asiáticos ha ido en aumento.

