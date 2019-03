Los Simpson rompen las redes con el #MilhouseChallenge

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Los Simpson lo hacen de nuevo! A través de las redes sociales cobra popularidad un nuevo reto viral, gracias a un episodio de la familia amarilla.

El 'Milhouse challenge' recrea una clásica escena de uno de sus episodios y algunos usuarios se han animado a realizarlo y ya se ha vuelto viral.

Este nuevo reto viral inspirado en la clásica serie de televisión recrea una conocida escena del episodio 3 de la décima temporada, en el cual Homero busca a su hijo Bart y para eso le consulta a su mejor amigo Milhouse dónde está, pero en lugar de llamarlo por teléfono, Homero lo hace a base gritos.

En el video original de la serie animada, Marge habla con su esposo, Homero, preguntándole dónde estaba Bart porque debía doblar la ropa interior de su papá, después entra Lisa y les informa que salió a jugar con un amigo.

Luego de su respuesta, Marge luce enojada y le vuelve a preguntar si es que no se ha ido con Nelson, el niño bravucón que le pega a Bart. Su hija, muy nerviosa, les dice: "No, no. Estoy segura que se fue con Milhouse".

En este hilo no podía faltar este video pic.twitter.com/PaVITSZYC3 — Vanina 👑 (@vaninaabdala) 6 de marzo de 2019

Inmediatamente Homero se acerca a la ventana y llama gritando a Milhouse que le diga a Bart que vuelva a casa, sin embargo, Milhouse en lugar de ocultar a su amigo, le responde que está con Nelson.

Miles de usuarios de Facebook se han carcajeado de la risa por la escena que varias personas han recreado en las calles, ya que se deben de hacer gritando.