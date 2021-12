Luchador apuñala en la cabeza a un réferi

El luchador canadiense Devon Nicholson, conocido como “Hannibal” llevó muy lejos la intensidad que se vive en la lucha libre al apuñalar en la cabeza al réferi identificado como Lando Deltoro.

Hace unos días el “Christmas Star Wars” tuvo lugar en Texas, el cual tenía la finalidad de llevar entretenimiento al público y se llevaron una desagradable y sangrienta experiencia al ser testigos de un ataque sobre el cuadrilátero por Hannibal.

De acuerdo con UnoTv, tras este ataque Deltoro quedó inconsciente, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital para ser atendido, el réferi necesito grapas en las heridas que sufrió en la cabeza, causadas por el arma blanca.

Según el medio, la víctima manifestó que sufrió un shock hipovolémico por la sangre perdida, agregó que esto pudo provocarle un infarto.

