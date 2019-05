Luchador convulsiona al ser noqueado por su rival (video)

Agencia

REINO UNIDO.- El estadounidense Raymond Daniels, experto en artes marciales mixtas, noqueó con un potente derechazo a su rival, quien al desplomarse empezó a sufrir convulsiones en la lona.

Daniels se enfrentó al portugués Wilker Barros en la categoría peso wélter correspondiente al evento Bellator Birmingham (Reino Unido), celebrado la noche del 4 de mayo. Al final del primer 'round', el luchador estadounidense ensayó una patada giratoria, seguida de un golpe en la cabeza de Barros.

El réferi detuvo la pelea, dándole la victoria a Raymond Daniels, actual campeón de peso wélter de Bellator Kickboxing. Las imágenes de ese impactante nocaut se hicieron virales en las redes sociales.

Even @MichaelPage247 wanted to see that replay in slow-mo!@RD_GOAT with the finish of the year at #BellatorBirmingham last night! pic.twitter.com/lchK42ssjy