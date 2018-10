La sacan del salón por llevar unos pantalones muy "atrevidos"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Melissa McKinlay es una mamá que escribió una carta a la escuela secundaria de su hija después de que se le pidiera que abandonara la clase porque estaba violando el código de vestimenta al usar unos jeans con agujeros en las rodillas.

Aunque Melissa reconoció que su hija rompió el código de vestimenta, el problema radicó en los argumentos que las autoridades de la escuela le dieron, indica el portal de noticias Excélsior en su portal web.

Mientras Melissa cree que su hija podría haber elegido otros pantalones, el código de vestimenta nada tiene que ver con el autocontrol de los estudiantes.

Obviamente, la mamá de la niña tiene razón.

Un día después de compartir su mensaje original en Facebook, Melissa publicó una actualización indicando que había hablado con el director de Forest Hill High School y los miembros de la junta escolar.

"[Estoy] bastante segura de que están abordando la situación", dijo Melissa. "No he tenido más que experiencias positivas en todas las escuelas del distrito a las que mis hijos han asistido y soy una firme defensora de nuestras escuelas públicas, por lo que este incidente me sorprendió".