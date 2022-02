Maluma enseña cómo quedó su rostro tras ser mordido por su perro dóberman

Maluma tiene un cariño incondicional por sus perros y su relación con ellos parece la ideal.

Aunque la relación es muy buena y son los consentidos del cantante, un susto causó que el colombiano fuera mordido por Buda, un dóberman con el que ha posado en fotos recientes.

En una de sus historias, el colombiano apareció con una herida en la frente y las preguntas de sus fans no se hicieron esperar.

Aunque no dio detalles del ataque, el reguetonero contó que se trató de un incidente ocasionado por un susto.

"La triste realidad es que... Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan.

"Los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar", explicó el cantante urbano.