Gorillaz anuncia concierto en Monterrey: Fecha y dónde comprar los boletos

Gorillaz sorprendió a sus fanáticos al anunciar su próximo concierto en solitario en México. La agrupación liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett llegará por primera vez al Auditorio Citibanamex en Monterrey el próximo 9 de mayo de 2022.

La preventa para comprar los boletos al concierto de Gorillaz será el 24 y 25 de febrero por medio del sitio web Ticketmaster, mientras que la venta general será a partir del 26 de febrero.

¡GORILLAZ EN MONTERREY!



La banda virtual más exitosa del planeta se presentará por primera vez en Monterrey en el Auditorio Citibanamex este 9 de mayo



💳 #PreventaCitibanamex 24 y 25 de febrero

👉 Venta Libre 26 de febrero

🎫 Boletos a través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/Mp2LFqYsCq — Apodaca Group (@ApodacaGroup) February 22, 2022

Cabe mencionar que aún no se ha dado a conocer el precio de los boletos al recinto que tiene una capacidad de hasta ocho mil espectadores.

El bajista Murdoc (reemplazado temporalmente por el miembro de la Banda Gangrena Ace), la guitarrista Noodle, el baterista Russel Hobbs y el cantante 2-D, son los icónicos personajes que tocarán en el concierto de Gorillaz.

Acerca de Gorillaz en México

Gorillaz ha tenido varios conciertos en México, siendo estos participaciones en festivales. Por lo que sus espectáculos en solitario son contados, el anterior fue hace cuatro años, precisamente en octubre del 2018 con su tour The Now Now y otro en 2002, ambos se llevaron a cabo en el Palacio de los Deportes.

