Me duele y mucho: Belinda envía mensaje a fans tras ruptura con Nodal

La madrugada de este miércoles, Belinda decidió emitir un mensaje a sus “Belifans” tras su ruptura con el cantante regional mexicano, Christian Nodal donde dejó claro que siempre trata de cuidar su corazón, pero es inevitable que le duela ante la situación, el comunicado fue muy bien recibido por sus seguidores mismos que reiteraron su apoyo.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…” escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

La princesa del pop declaró que se encuentra iniciando una nueva etapa en su vida, para mantenerse bien tanto espiritual como profesionalmente.

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente” Se lee en otro tuit.

Finalmente decidió cerrar su mensaje con una frase de la escritora francesa, Simone De beauvoir.

“Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida. - Simone De Beauvoir” finalizó Belinda

