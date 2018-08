¿Ya viste los memes de Melania haciendo jardinería?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas veces hemos hablado de la expresión facial de Melania Trump. Ni con todo el botox y las operaciones puede disimular su molestia en ciertas ocasiones.

Hace unas semanas se volvió viral la cara de terror que hizo luego de haber saludado a Vladimir Putin, reporta Excélsior.com.

Bueno, pues a menos de un mes de esta situación, la primera dama volvió a ponerse en el ojo del huracán, esta vez por intentar presumir sus dotes de jardinería.

La fotografía en la que aparece con guantes y tijeras provocó una ola de reacciones en redes sociales, entre las que destacan las burlas y memes por la extraña posición 'fingida', la inadecuada vestimenta y su expresión de eterna angustia.

La imagen fue tomada en la Casa Blanca en septiembre pasado, pero se viralizó recientemente gracias a que una popular modelo estadounidense notó los tenis de marca Converse con los que Melania trabajó la tierra.

“Se ven exactamente como mi calzado para entrenar, porque hago tanto ejercicio como esta chica hace jardinería”, señaló la modelo Christine Teigen.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b