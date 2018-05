'Señor Stark, no me quero ir'... los memes se disparan

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si ya viste Avengers: Infinity War entenderás esto, así que si no lo hiciste, te recomendamos volver a esta nota cuando lo hagas.

A tan sólo una semana de su estreno, la cinta Avangers: Infinity War se ha convertido en el tema del momento entre el público e internet no es la excepción, para muestra los memes que la película ha dejado como legado entre los internautas.

También te puede interesar: Avengers Infinity War podría romper otro récord de taquilla

Dentro de todas sus memorables, graciosas y simbólicas escenas, sin duda alguna una de las que más destaca es el momento en que Thanos consigue realizar su objetivo y con un sólo chasquido de dedos desintegra a la mitad de los habitantes del universo.

Por supuesto que los usuarios no iban a dejar pasar estas imágenes para crear memes que en cuestión de horas se han vuelto virales en diversas redes sociales mezclando diversos temas de series, películas, políticos, entre otros.

¿Sobrevivirás a Thanos?

Y cuando aún no superamos este acontecimiento del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) apareció un sitio web que busca dilucidar qué te habría sucedido a ti si lo ocurrido en la película fuese real.

Se trata de la página Did Thanos Kill Me (¿Thanos me mató?, en español), donde al pinchar el enlace puedes obtener en segundos únicamente dos respuestas:

1. “You were spared by Thanos” (Thanos te perdonó la vida)

2. “You were slain by Thanos, for the good of the Universe” (Fuiste asesinado por Thanos, por el bien del Universo).

Como lo imaginarás, el resultado es aleatorio, de la misma manera en que fueron elegidas las víctimas de Thanos en la tercera entrega de Avengers.

Con información de BioChile y Ayojón.