Modelo tailandesa fue golpeada y asaltada por un hombre en el metro

Bew Jirajariyawetch, una modelo tailandesa de 23 años denunció a través del medio, New York Post que se convirtió víctima de una agresión y robo en el metro de New York.

La joven narró que se encontraba esperando el tren en una estación de Manhattan, de pronto se le acercó un desconocido y le tapó la nariz, boca y los ojos. Seguido de eso la arrastró a un lugar sin gente para golpearla y después llevarse su bolsa.

De acuerdo con la información la policía local detalló que las cámaras de vigilancia grabaron el momento preciso en el que el sujeto agredió a la víctima, Jirajariyawetch afirma que el agresor le tocó sus partes íntimas antes de robarle y salir huyendo.

Se reporta que la modelo fue trasladada al hospital y atendida por las lesiones que presentaba. Más tarde la joven captó a través de una foto cómo su cara estaba llena de moretones y sangre cerca de la nariz y boca.

Mientras que las autoridades correspondientes compartieron las imágenes que muestran al agresor saltando un torniquete y caminando por la estación en una zona poco transitada. Se reporta que el hombre aún no ha sido arrestado.

🚨WANTED-ROBBERY: 11/22/21 approx. 4AM, at 34 St Herald Sq Station @NYPDMTS Manhattan. The suspect grabbed a 23 Y/O female victim in a headlock & threw her down. On the ground he touched her private area & took her purse. Any info call at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/tqNI1YHDNS