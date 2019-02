El peligroso ‘Momo Challenge’ regresa vía YouTube Kids

Agencias

Reino Unido.- El peligroso fenómeno conocido en el mundo como ‘Momo Challenge’ o ‘Reto de Momo’ ha encendido nuevamente la alerta de padres de familia que han detectado en YouTube Kids contenidos relacionados a esa mortal actividad, misma que está asociada en redes sociales al suicidio de una niña argentina de 12 años.

Los aterradores mensajes fueron descubiertos en episodios de la popular cerdita Peppa Pig y el videojuego Fortnite, y son difíciles de detectar pues la versión alterada con violencia y lenguaje ofensivo está escondido y salta en la pantalla de repente.

En Reino Unido las autoridades han puesto en alerta a los padres de familia por los riesgos que implica la exposición de menores de edad a mensajes relacionados al suicidio, robo, extorsión, acoso y robo de información personal.

En una escuela británica, comenzó a circular el 26 de febrero un aviso explicativo sobre este desafío que los padres y madres no deben ignorar:

Today we've heard from hundreds of concerned schools and parents about the horrifying #Momo challenge which has reportedly been appearing in children's YouTube videos, causing panic and upset amongst young people. We hope you find our guide useful... https://t.co/Nuu4cUpBZD pic.twitter.com/t16m8GQ6Vt