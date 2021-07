Morena plagia logo y slogan de Apple para promocionar a AMLO.

Un plagio descarado que hasta tuvieron que borrarlo. Críticas y reclamos se hicieron presente en redes sociales luego de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) publicara una imagen publicitaria de Andrés Manuel López Obrador “extrañamente” similar a una publicidad de Apple, con todo y el slogan “Think Different”.

El tweet, lanzado poco después de las 8 horas de hoy, muestra el logotipo de la manzana, alterado para que en uno de sus costados emerja el rostro del presidente López Obrador, y abajo la leyenda mencionada.

“Think Different” el eslogan creado por Apple Computer en 1997, hecho que muchos usuarios consideraron irónico ya que la imagen, además de representar un plagio, también muestra muy poca imaginación e ideas diferentes por parte de Morena.

En redes sociales, la imagen provocó tantas críticas y comentarios negativos que el partido del presidente López Obrador decidió borrar el tweet, no sin que antes muchos usuarios lograran el clásico pantallazo.

Otros fueron un poco más allá y “sugirieron” a Morena nuevas imágenes con otras marcas.

Hasta el momento, Morena no ha dado a conocer su postura o una explicación del por qué tuvo una idea tan desafortunada.

@Apple since 1984 and now 2021 @PartidoMorenaMx Mexican political party plagiarized Apple's most successful campaign, we hope they have permission, said a company executive who contacted our organization a few moments ago.@SocCivilMx pic.twitter.com/Z5kiruD1Ef