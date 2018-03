¡Increíble! Mujer da a luz en el Mar Rojo (fotos)

Agencia

EGIPTO.- Las imágenes de una turista rusa dando a luz en una playa de Dahab, en el Mar Rojo, Egipto, se han viralizado tras ser divulgadas este 10 de marzo en Facebook por una usuaria.

De acuerdo con información del portal de noticias RT, en las fotos se ve claramente a una mujer saliendo del agua como si acabara de bañarse, mientras su marido y otro hombre de mayor edad sostienen al recién nacido. El bebé aún está unido a su madre con el cordón umbilical.

Hadia Hosny El Said, la mujer que divulgó las fotos en Facebook, comentó que el hombre de pelo blanco que aparece junto al padre es un ginecólogo especializado en partos en el agua.

Now that's a water baby! #Incredible moment #Russian tourist gives birth in the Red Sea

Pregnant Russian tourist went for a swim in the Red Sea resort town of Dahab before she gave birthhttps://t.co/6HZBqbAABM @MailOnline pic.twitter.com/2EpqnafyL5