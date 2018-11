Mujer intenta tomarse una selfie y destruye obra de Salvador Dalí

Agencia

RUSIA.- La semana pasada, cuatro jóvenes que visitaban el Centro Internacional de las Artes en Ekaterimburgo, Rusia, dañaron las obras de Salvador Dalí y Francisco de Goya cuando derribaron un muro independiente al tratar de tomarse una selfie, informa Artsy. La representante del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, describió a las cuatro mujeres en busca de una selfie como "no muy bien portadas", señalando que sus acciones le causaron daños a un grabado de la serie de 1799 "Los Caprichos" de Goya y a una obra de Dalí que inspiró. La casa de subastas Christie's valúa otros grabados en la serie "Los Caprichos" entre $400,000 y $600,000 dólares, mientras que una interpretación anterior por parte de Dalí de Goya fue vendida en una subasta por $22,500 dólares.

