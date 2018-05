Niña derrama lágrimas por AMLO y se hace viral

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente ha surgido un nuevo video en redes sociales y se ha vuelto viral. Una niña aparece llorando 'por culpa' de AMLO, sí, por el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' para la Presidencia de México en 2018.

De acuerdo con el portal Mundo TKM, en el video una pequeña se soltó en llanto en un mitin de AMLO y todo porque no logró verlo, pues el lugar estaba lleno de gente y todos querían saludar al candidato. Así con lágrimas en los ojos expresó ante la cámara que su deseo es que Andrés Manuel López Obrador se convierta en el próximo Presidente de México para que ya no le roben: “¡No lo vi!… porque quiero que sea presidente para que no me roben”.

Ante sus declaraciones, la niña en cuestión de horas se hizo viral y ha conmovido a miles de ciudadanos que apoyan al candidato de Morena, pues mientras es grabada, ella sostiene una bandera del Partido del Trabajo (PT) mientras una mujer le preguntaba ¿por qué quería ver a AMLO?, y ella se limitó a contestar que no pudo conocer al tabasqueño.

No es el viral de AMLO en estas campañas políticas, pues hace un par de semanas circuló un video viral donde unos jóvenes le muestran a Obrador su afecto tocándole la cabeza y gritándole ¡te amamos, viejito!

Retweeted Revolución 3.0 (@Revolucion3_0):



Se convierte en viral vídeo de niña llorando por no haber podido conocer a AMLO https://t.co/tf6IuNXiS2 pic.twitter.com/nwwrfIgzJ3 https://t.co/tf6IuNXiS2 — Yo Soy Humaran (I am Humaran) (@El_Humaran) 26 de abril de 2018

Un plástico golpeó por error a una embarazada que se encontraba comiendo en un restaurante de China, un pequeño de alrededor 5 años de edad entró saltando al establecimiento y sus movimientos hicieron que el artefacto le pegara a la mujer que se ubicaba cerca de la entrada del lugar.

De acuerdo con el portal 24 Horas, la mujer se incomodó y se quedó mirándolo por un momento y cuando el niño regresó a la puerta, la mujer sacó su pie e hizo que el niño tropezara.

Posterior a ello, los otros comensales observan con sorpresa a la culpable y el llanto del niño en el suelo que es finalmente levantado por lo que parece ser su madre.

El video ha causado mucha controversia en las redes sociales en China. Y gracias a la presión mediática, la culpable se entregó a los oficiales y se disculpó, además pagó los gastos médicos y una multa de 158 dólares y una sentencia de 10 días de cárcel, la cual se anuló por su estado de gestación.