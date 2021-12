Niña le pide a Alexa un desafío y esta le sugiere tocar los contactos de luz con una moneda

Una niña de 10 años le pidió un reto a Alexa, el asistente de voz de Amazon, le sugirió que intentará el “outlet challenge” (desafío del centavo), un reto viral de TikTok que consiste en tocar con una moneda los contactos de luz.

Kristin Livdahl, la madre de la menor dio a conocer el hecho en su cuenta de Twitter, donde detalló que su hija tras hacerle la solicitud de algún juego que incluyera desafíos físicos, Alexa mostró el reto viral y las instrucciones para completarlo.

Fue entonces cuando Alexa sugirió participar en el desafío que había "encontrado en la web".

Livdahl tuiteó que intervino y gritó: "¡No, Alexa, no!".

Amazon dijo que solucionó el error tan pronto como la compañía se dio cuenta.

Sin embargo, dijo que su hija era "demasiado inteligente para hacer algo así".

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8