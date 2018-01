Niño dedica canción de 'Coco' a su hermanita muerta (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tiene cuatro años y el pequeño Alex, como lo llaman sus padres, ya consiguió "tocar" los corazones de los usuarios en redes sociales.

"Mi hijo cantando 'Recuérdame' de la película "Coco" a su hermanita, Ava".

De acuerdo con información del portal de noticias Vanguardia, Alex, aparece en un video publicado por su padre en su cuenta de Twitter, cantando la canción "Recuérdame", de la película "Coco" a su pequeña hermanita Ava, quien falleció en mayo pasado.

De acuerdo a información publicada por su padre, identificado como Samir, habría sido el primer cumpleaños de la nena.

"Sólo quería cantar a ella para su 1er cumpleaños".

Mi hijo cantando "Recuérdame" de la película "Coco" a su hermanita, Ava, que perdimos el pasado mayo. Tiene sólo 4 años de edad y entiende, ni siquiera sabía que estaba grabando. ¡Sólo quería cantar a ella para su 1er cumpleaños!", se lee en la publicación de Twitter.

Te dejamos aquí el video del pequeño:

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ